同享稻浪、海浪、美食及歌舞 金剛馬拉松超享受

2019-05-05 11:07

［記者張存薇／台東報導］「2019長濱雙浪金剛馬拉松」今天清晨在台東縣最北端的長濱鄉登場，1500位選手邊跑邊享受綠色稻浪、太平洋海浪，沿途部落媽媽還準備在地美食、並以在地歌舞為選手加油，超享受！

今年賽事包括全馬組、半馬組、樂活組，共有近2000位選手參加，在東管處長林維玲、長濱鄉長潘淑芳鳴槍領軍下，清晨4點50分由長濱國小出發，出發後不久抵達筆直又有無敵海景、稻浪美景的金剛大道，還會經過八仙洞、長虹橋等著名地標，飽覽東海岸好風光。

接著轉往阿美族各部落，沿途包括南竹湖、真柄、長光、三間屋等部落都派出「部落媽媽」加油團，補給站也準備了雞肉捲、糯米飯、小米甜甜圈等部落美食，邊跑邊吃邊受到族人熱情相迎，跑起來很開心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/