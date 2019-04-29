單親媽帶肢障兒路跑完賽近70場 獲選高市美「力」媽媽

2019-04-29 23:26

〔記者方志賢／高雄報導〕47歲單親媽媽陳嘉齡，獨力照顧重度智障及中度肢障的兒子18年，為讓孩子在有限生命增添色彩，前年7月起帶著孩子參加路跑，迄今已跑近70場，她永不放棄的精神，獲選今年高雄市模範母親。

高市社會局今公布「108年母親節美力媽媽受表揚」名單，共有50位接受表揚，現場邀12名獲獎媽媽代表出席，分享她們感人的生命故事。社會局長葉壽山表示，感佩她們以積極樂觀的態度面對生活，守護孩子與家庭。

「給力媽媽」陳嘉齡，她兒子「小比」6個月大時，因施打疫苗出現不良反應，造成重度智障及中度肢障，她的丈夫無法承受打擊棄他們而去，18年來，陳嘉齡一肩挑起照顧兒子的重擔。

前年7月，朋友邀她一起參加路跑賽，也開啟他們母子的路跑人生，每次要推著兒子一起跑步，速度很慢，經常要擔心超過比賽時間，而且每次跑完，腰酸背痛，但她仍勇敢堅持下去。

陳嘉齡說，她只想做一個母親該做的事，雖然永遠不知道「明天」或「無常」，哪一個會先到？所以要珍惜當下，希望帶著兒子朝希望一直奔跑。

52歲「魔力媽媽」李淑蘭，出生單親家庭，一人承擔照顧智能障礙的妹妹、外甥女以及罹患失智症的丈夫，她認為只有愛是無盡的財富，施比受更有福，抱持感恩的心，讓身旁的人深受感動與敬佩。

來自越南的「新力媽媽」 陳氏幸，婚後育二子女，居住偏區家境貧困，但對孩子的教養不遺餘力，也積極推廣越南母語行銷月世界及投入社區志工服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/