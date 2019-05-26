突襲！趁韓國瑜北上 他將在高雄辦論壇：歡迎報名開醮

2019-05-26 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（25）日在臉書已表態6月1日將前往總統府前凱道誓師。對此，社運名人「音地大帝」姚介祥表示韓國瑜前進凱道，他們直攻高雄，預計號召民眾，在當天晚間的高雄市政府前舉辦「大腸花垃圾話論壇」，喊出不滿。

曾在立院旁舉辦「大腸花垃圾話論壇」的網路社運名人「音地大帝」姚介祥，昨日他在臉書發文表示：「舊的憤怒排毒之後，又累積了新的憤怒，在這台灣面臨空前危機的時局，只有大腸花能力挽狂瀾，六月一號，韓國瑜前進凱道，我們直攻高雄，用淋漓盡致的開幹挽回高雄人的顏面！」他將於6月1日晚間7點，在高雄市府四維行政中心門口舉辦論壇，並自行擔任主持人。

姚介祥還表示：「請把握可能是最後的集會與言論自由機會，喊出你的幹醮，說出你的道歉，如果不想2020以後一起到集中營開幹，這次就要全部站出來！」此外，他甚至還在貼文底下標註，須現場排隊、依序開罵，對於高雄人、前韓粉、宜蘭人、台中人、流亡中國人、港澳人或已登記的同婚伴侶等等可以優先開罵。

有網友留言「韓國瑜的辦公室搬到鳳山行政中心了不是嗎XD」，對此，姚介祥甚至回覆表示，有考慮過這點，但一來鳳山比較遠，二來反正他也幾乎沒進辦公室，當然辦在比較方便又有市府象徵意義的四維中心。其他網友也紛紛留言「參加了阿！」、「我宜蘭人！我想插隊」、「衝了！」、「終於」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法