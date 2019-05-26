爆藍營內部有「黑韓隊」 孫大千：各種犯規賤招出籠殺紅眼

2019-05-26 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕前立委孫大千日前在臉書粉專「孫大千Sun, Ta-Chien」除指針對高雄市長韓國瑜的「江湖仇殺」已「全面展開」，還稱「四大掛人馬」中，最令人失望的是「同根同源的藍軍人士」。今上午孫再撰文表示，「藍營內部的黑韓隊」沒去打美國職籃季後賽，「真的實在太可惜了」。

孫大千在文中解釋，黑韓隊先發球員「 默契十足，配合無間」、「一個助攻傳球過來，另一個就空中接力，準備灌籃得分，動作殺氣十足」，不過其「誇張不實，所以總是被打臉蓋火鍋」。

孫大千接著指出，「在黑韓隊球團重薪招聘之下，指導教練也是個個殺紅了眼」，不論「打手、撞人、架拐子」等，「各種犯規賤招紛紛出籠」。

孫大千提到，「明明應該是一場友誼賽，為什麼要打成一場生死鬥」，並指把韓打成傷兵退賽，「將來又要如何共同組成國家隊為國爭光」。

孫大千認為，所幸觀眾眼睛雪亮，「誰才能真正帶給球迷最後的希望，最終的勝利，大家心中自有一把衡量的尺」。

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