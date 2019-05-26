韓國瑜11項政見進度掛蛋 網友認為這3項有進度....

2019-05-26 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自去年九合一大選後，已就職將近半年。有網友在「PTT討厭政治版」列舉出選前到執政所提出的所有政見，檢視他做了多少，發現所有政見進度皆為0%，網友無奈表示：「有人可以幫忙更新一下嗎？ 1%也好」，有網友更大酸這三項有進度「唬爛、出國玩、選總統」。

據「PTT討厭政治版」，高雄市長韓國瑜去年選舉時提出的政見或發想，一直被許多人認為太過天馬行空、不切實際，對此，有網友在PTT發文「所以..韓國瑜施政進度到底多少了？」，並列出選前到執政他所提的政見和目前進度，發現「迪士尼」0%、「F1」0%、「賽馬」0%「賭場」0%、「石油」0%、「愛情摩天輪」0%、「100間算命館」0%、「阿諾」和「鄧紫棋」都為0%，最新提出的「自經區」和「大機場」，他無奈表示：「有人可以幫忙更新一下嗎？ 1%也好」。

對此，其他網友討論熱烈，有網友認為韓國瑜才上任幾個月而已，大型工程本來就需要時間；對此有網友酸「『大型工程需要時間』，可是韓導要落跑啦！」，有網友則表示他有其他政見有進度「唬爛、出國玩、選總統」、「麻煩加上兩項 高雄發大財、征服宇宙 謝謝XD」，另有網友認為「六個月已經做完四年的份了-->那還不趕快辭職?」、「高雄人可以用民主手段下架他阿」。

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