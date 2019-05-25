大社戰鼓神農豐盛季 鼓陣大賽91隊爭冠

2019-05-25 22:54

〔記者張忠義／高雄報導〕「2019大社戰鼓神農豐盛季采風活動」，今天起一連三天在高雄大社青雲宮登場，同時舉辦第七屆全國鼓陣大賽，今晚開幕儀式由高雄市長韓國瑜一同擊鼓觀賽，韓市長歡迎各縣市選手造訪高雄，希望透過傳統戰鼓賽事交流，保留這項民俗傳統技藝。

每年舉辦期間剛好是二十四節氣中的小滿，正是豐收的季節，在這個時候舉辦神農慶典別具意義，韓國瑜市長致詞時表示，非常歡迎所有選手來到高雄參加本屆賽事，，尤其今年共來自北、中、南各縣市91支隊伍，近2千位選手齊聚高雄，預祝每支隊伍都能有最好的表現爭取冠軍，奪下最高獎金15萬元。

本屆參賽隊伍有最遠來自金門縣的金寧國中、及第一次參賽的台南市六甲國中，還有連續七屆都參賽的高雄市茄萣國小、茄萣區成功國小，其他縣市連續七屆的隊伍還有來自彰化縣文興高中、台南市南寧中學等。三天的賽事活動希望讓各地選手藉此機會認識高雄在地特色，市府也會全力配合，推廣傳統民俗賽事。

典禮開場由大社社區及觀音社區發展協會帶來精彩表演，展現高雄熱情活力，接著由韓國瑜市長及青雲宮董事長陳福財相接擊鼓，象徵競賽開始、隊伍出動之意，隨後也邀請市長一同觀賽，替選手加油。

本屆賽事共計分為創意鼓藝錦標賽、太鼓錦標賽、戰鼓錦標賽三個項目，賽會共有三種組別：國小組、中學組以及最受矚目的公開組，比賽均採男女混合方式，透過鑼、鼓、鈸等樂器，以陣式的變化盡情發揮功力，展現各隊活力創意。

大社青雲宮方面表示，每年透過鼓陣比賽以鼓會友，良性較勁，活動現場還有皮影戲、南管傳統表演，大社各社區協會精彩表演，並搭配商展小吃美食、親子趣味闖關遊戲、免費愛心義賣、義剪等活動，活動熱鬧非凡。

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