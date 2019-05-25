「我們再渺小也做得到」 新二代用美食溫暖屏東獨老

2019-05-25 19:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕現就讀於屏東女中的邱瓊英，母親來自印尼，她把對印尼外祖父母的想念，反映在獨居老人的關懷上，今年初參加移民署的築夢計畫，將印尼美食分送給屏東當地的獨居老人，希望運用自己渺小的力量，喚起大眾對弱勢族群的關懷。邱瓊英說，「即便我們再渺小，也做得到」，這句話就是她參與這次築夢計畫最大的體驗與收獲。

邱瓊英說，參與築夢計畫的目的，不僅是為了推廣印尼文化，更是為了實現社會關懷，對獨居老人來說，或許需要物資的捐贈，但「關懷」才是他們最大的需要。

她說，能有這個計畫，除了要感謝爸爸、印尼文老師及活動志工的支持，也很感謝移民署認可計畫，提供協助，才能有機會去實現這個看似偉大、卻也很渺小的夢想。

移民署今天舉辦「第5屆新住民及其子女築夢計畫」成果發表會，內政部陳宗彥政務次長也到場參與活動。陳宗彥說，目前在台新住民已超過54萬人，新住民子女也已逾41萬人，政府積極照顧新住民及其子女，協助在台安定生活，也鼓勵能善用自身多元文化背景的優勢，發揮潛能，成為台灣發展新力量。

今天的分享會有來自越南、印尼、菲律賓等多國的新住民、外籍配偶，分享他們參加移民署的築夢計畫後，如何在台灣達成夢想，像是有人自創泡菜品牌，有人復刻家鄉美食回憶，有人拍微電影，也有人寫書，呈現台灣多元豐富的文化。

移民署說，今年第5屆的築夢計畫共142組參選，25組獲獎，與第4屆88組參選相較，參獎組數大幅成長，獲獎的計畫，移民署分別給予2萬至7萬元不等的補助，協助新住民及其子女在台圓夢。

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