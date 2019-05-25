南部「萬安42號」演習28日拉警報 趴趴走最高罰15萬元

2019-05-25 17:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕萬安42號演習南部地區（高雄市、台南市及屏東縣）併金門地區將於5月28日下午1時30分至2時，實施30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制，演習期間視同戰爭，若人、車不依規定疏散避難，或不接受員警、民防人員指揮管制者，最重可處以15萬元罰鍰。

高市警局提醒，發放緊急警報音符為1長音、2短音、長音15秒、短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；當天下午2點解除警報，音響為1長音90秒。

此外，警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，警報發放時，將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於警報結束時發送演習結束之訊息。

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。

高鐵、台鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、港口停泊的機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

演習時高速公路採「准下不准上」原則，並於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難，警方也規劃在中鋼企業總部大樓、成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，另於捷運獅甲站實施「轉移應變中心」演練，本局宣導請民眾勿好奇圍觀，請配合疏散避難。

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