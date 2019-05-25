南投就業博覧會 台廠熱門、中國台商冷凊

2019-05-25 19:08

〔記者謝介裕／南投報導〕同一會場兩樣情﹗南投縣政府今日舉辦「2019閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，儘管中國浙江省9個台商協會也前來設攤徵才，並有8成以上職缺提供食宿，且標榜年薪台幣2、300萬元，不過，如此優渥的待遇，民眾前往工作的意願卻出乎意料的低，求職攤位稀稀落落，反觀，台灣在地廠商方面則是人潮不斷，形成強烈對比。

據縣府人員初步了解，因中美之間的貿易戰，迄今仍無明確解決方案，增加工作的不穩定性，加上又要離鄉背井，也難怪民眾對於中國方面的職缺，會再三斟酌、評估。

「2019閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，今在南投會展中心登場，包括大立光等上市公司在內，計有48家台灣廠商參與，連同中國浙江省杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、台州、義烏、嘉善等9個台商協會，總共提供6000多個工作機會，呈現台灣在地廠商及中國台商同台搶人才的罕見場景。

南投縣長林明溱指出，縣府選擇在畢業季節前夕，舉辦就業博覽會，便是希望即將踏入社會的年輕人能找到工作，且為解決住宅需求問題，縣府也積極規劃興建青年住宅，進行中的埔里福興農場溫泉開發計畫及埔里微型園區、南投市旺來園區建設，一旦完成，未來都將提供更多的就業機會。

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