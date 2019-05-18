中國應屆畢業生就業率「灌水」 李克強坦言就業壓力大

2019-05-18 08:18

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國祭出對台31項措施，以各種手段利誘台灣青年到中國就學、就業、創業，不過，中國的大專畢業生再創新高，今年6月將有834萬大專生畢業，然而部分中國的大專院校為了「漂亮」的就業率數據卻「灌水」，要求畢業生提交就業證明，否則扣留畢業證書。

中國大專院校的應屆畢業生去年首度超過800萬人，據統計，2001年畢業生僅114萬，而到了2011年，竟然高達660萬人，此後以每年2％至5％的速度增長。2018年的畢業生為820萬人，又比2017年的795萬多出25萬人，。

中國國務院今年的政府工作報告更將「穩就業」設為施政「六穩」目標之首，顯示就業問題嚴峻。中國總理李克強在13日召開的「全國就業創業工作暨普通高等學校畢業生就業創業工作電視電話會議」坦承，「今年就業壓力仍然較大」。他指示，要「守住不發生大規模失業的底線」，「防止出現大規模返鄉潮」。

中國就業問題嚴峻，不過，近年針對應屆畢業生就業率的統計卻顯示，多數學校就業率都高達9成以上，不免讓人懷疑數據「灌水」。就有中媒報導，廣東某所大學便要求畢業生，在5月底之前上交包括就業協議書、就業推薦表、高等學校畢業生登記表等3份就業相關資料。如果不交就領不到畢業證書。

有些學校規定，學生離校前要與校方和用人單位簽署三方協議書，但這不是真的勞動合約，有的學生莫名其妙「被就業」；有的則是因為企業會以三方協議為條件刁難學生，甚至給特別低的薪資；有的因還找不到工作，為了拿到畢業證書，只好被迫做假。

對於台青赴中，我陸委會就多次強調，中國就業限制多，長期發展不易，且農民工數量龐大，就業情勢嚴峻。雖中國中央鼓勵台灣青年赴陸就業，但將減少中國青年工作機會，台青在陸無社會人脈資源支持，若無優秀表現，長期而言，易受社會排擠，升職亦受限。

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