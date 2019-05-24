二信王郅淞統測672分 榮登全國商管群榜首

2019-05-24 22:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕四技二專科大入學統測成績今天出爐，基隆市私立二信高中600分以上共29人。其中，商科王郅淞以總分672分拿下全國商管群榜首；二信機械科唯一女生陳羽彤662分，成為全國機械群中的「嬌」點，以全國榜眼之姿進軍第一志願大學。

二信高中應用外語科日文組簡佑丞，畢業於新北市秀峰高中國中部，當初國中教育會考數學僅B+，進入二信就讀表現穩定；這次統測數學難度頗高，日語類全國考生有2500多位，數學平均僅37.7分，簡佑丞是全國日語類考生唯一數學滿分，他說，自己沒事無聊時就拿數學出來算，才讓國中數學成績普通的他，這次拿到滿分。

二信高中機械科陳羽彤，讀東信國小時接觸桌球，開始對桌球運動樂此不疲，就算進入二信就讀國中部、高中部，仍然熱愛桌球運動，陳羽彤考到662分，篤定錄取台灣科技大學，但是她還想挑戰清華大學動力機械系及交通大學機械工程系。

二信高中校長林立說，四技二專科大統一入學測驗共分5科，國文、英文、數學及專一、專二，各科最高分為15級分，總級分75級分，二信這次考上70級分以上的10位學生包括王郅淞、林雨潔、陳羽彤、廖韋穎、李明祐、許鈺晟、牟璟瑄、黃如玨、林凱瑄、王勖丞。林立呼籲基隆市國中畢業生，只要適性選擇在地就學，3年後將會變得「很不一樣」。

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