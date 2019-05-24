524我們結婚了！同婚首日台南45對登記

2019-05-24 22:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天是台灣邁入婚姻平權的重要日子，同性婚姻登記上路第一天，台南市共有45對辦理結婚登記，以東區14對最多，其中最年長者為「4年級至5年級之間」，最年輕的新人則是「8年級後段班」。

台南市民政局說，為讓今天結婚新人留下難忘的回憶，提供精美的證書夾，各區戶所另有準備手拿板或溫馨甜蜜佈置，提供拍照服務及贈送精緻小禮物，慶祝我國人權史上嶄新的一頁，前來的登記新人，有些是低調辦理登記，也不乏親友團相伴見證祝福。

據了解，全台第一對到安南區完成登記的新人，是1988年生的Tina，與1986年生的jessy ，兩人在戶所人員祝福下完成人生大事，表明低調不曝光。

民政局統計，首日共受理45對同性結婚，其中男性伴侶11對，女性伴侶34對；各區登記分別是永康9對、仁德3對、東區14對、南區2對、北區4對、安南3對、安平5對、中西3對、官田1對、佳里1對。

民政局說，台南市一直以來尊重每個人都擁有選擇其伴侶與關係角色自由，自2016年2月1日起開放同性伴侶在戶政資訊系統加註「伴侶關係」申請，開辦以來共有245對申請同性伴侶註記，之前在行政院會通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案後，也主動聯絡詢問參與登記意願，未來政策將持續關注相關權益政策，致力於落實性別平等。

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