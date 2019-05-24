金門又被中國海漂豬連累 金門豬肉品即日起禁運1週

2019-05-24 17:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國海漂豬本月21日又漂來金門，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，目前金門馬祖累積已有8隻海漂豬驗出非洲豬瘟。

應變中心說明，金門防疫所5月21日接獲金沙分駐所及海巡署金馬澎分署通報，在金沙鎮獅山海灘發現1頭死亡豬隻，趕赴現場了解，採集相關檢體，豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心補充，死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，發現地半徑3公里範圍有4場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測，為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過的7家公司生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心指出，金門縣鄰近中國福建省九龍江出海口，綜合推判，應由中國大陸漂流過來。因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。

在國際及亞洲疫情部分，中心指出，非洲32國及歐洲17國有向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情，亞洲計有中國、蒙古、越南及柬埔寨等4國發生疫情，中國全國32個省市區皆已淪為疫區，共計有137案例，蒙古有7省11案例，越南有30省2332案例，而柬埔寨則有1省7案例，將持續加強邊境把關工作。

應變中心呼籲民眾，不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法，也籲請國內相關業者做好自衛防疫，及提高生物安全措施。

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