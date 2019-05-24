中市交通罰款近14億 議員譏市民荷包成政府提款機

2019-05-24 17:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市交通違規罰款預算數編列11億元，市議員林祈烽、施志昌今在議會說，去年罰單增加8萬餘件，罰款收入近14億元，市民的荷包幾乎成了政府的提款機，要求非尖鋒時段、非重要交通幹道，警察能多以勸導代替開罰。

林祈烽指出，警方取締重大交通違規、重大違規停車、重大動態肇因違規，與去年同期相比較，分別增加1萬6934件、5萬3821件、1萬1592件，違規案激增8萬餘件，是市民不守法？還是交通局、警察局的違規陷阱多？抑或檢舉達人努力「做業績」？

林祈烽質疑，市警局每年編列近3000萬元違規案件郵資費，今年追加減預算又增編「交通違規案件入案舉發作業費」800萬元，郵資費也追加400萬元，罰單愈開愈多，民眾荷包大失血，難道警察開罰單真的像外界傳言有獎金可領？還是可以記功嘉獎？

警察局長楊源明說，警察開罰單有記功嘉獎、沒有獎金，現在警察的觀念已有改變，不會為了嘉獎而拼命開罰單；違規案件變多的確是因民眾舉發案件增加，但檢舉達人只佔罰單總量的15%左右，多數違規案件還是警察執法，或民眾檢舉警察到場才開單。

林祈烽、施志昌建議，警察局能多以勸導代替開罰，特別是在非尖鋒時段及非重要幹道，能多加勸導違規民眾，畢竟開一張罰單就會增加一個民怨，不要老把市民荷包當成政府的提款機！

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