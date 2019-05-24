大學入學管道占比爭議 國教盟再籲提高考試分發比率

2019-05-24 17:43

〔記者林曉雲／台北報導〕針對大學入學管道所占比率爭議，國教行動聯盟今開記者會表示，教育部政次劉孟奇昨天在立法院教委會答詢指，台大於民國107年時向教育部申請，將個人申請名額從45％提高為55％」是在誤導民眾，55％是上限，今年台大申請入學名額的比例不到48％，考試分發入學比率為41％。連台大考分比例都低於50％，令人憂心，籲請台大能提高考分名額比例到50％。

教育部政次劉孟奇昨天在立法院教育委員會表示，在台大各入學管道中，繁星推薦學生休退學率最低（5.54％），其次是個人申請（6.79％），考分高達（14.01％）」，強調考試分發的名額不宜大幅增加，將以「最小幅度變動」為原則，解決今年高分群同分增額的問題。

國教盟理事長王立昇表示，多元入學管道包括繁星、申請、考試分發等3個管道，但近幾年考分比例愈來愈低，使得希望能經由公平客觀考試展現其能力的考生權益受損，目前的考招亂象更造成高中學習不完整，高三下學期一校兩制，已經推甄申請上大學的學生和仍在準備7月指考的學生兩樣情，難以安排良好的學習環境，而今年的同分增額亂象，又因為指考名額過少，而造成許多學生及家長的焦慮，惶惶不安。

王立昇認為，學習穩定度的考慮，應從整體來看，83年是100％考試分發入學，大學生休退學比率為4.7％，106年休退學比率是15％，比較聯考時期與現在的差異。多元入學實施多年後，整體的休退學比例顯著提高，顯然多元入學的精神未能發揮。

國教盟主張，入學制度要回歸教育本質，各管道的招生精神要能落實，並要做到大學法第24條規定，大學招生應本於公平、公正、公開原則，但如何判斷那一個管道比較公平、公正、公開？這不是誰說了算，教育應以民情為本，各入學管道比例應由民情決定，國教盟也預知，將於5月26日週日上午10時，在教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」陳抗活動。

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