災難！雨彈狂炸後 彰濱海堤驚見「垃圾長城」

2019-05-24 16:18

〔記者張聰秋／伸港報導〕連日來雨彈襲擊，天氣今天難得放晴，但彰濱工業區伸港區沿海，竟然出現綿延數公里遠的「垃圾長城」，粗細不一的樹枝夾帶垃圾攻陷潮間帶海堤，蚵農抱怨蚵架受損，漁民出海工作因而受影響，蚵農說，海堤變垃圾場，滿目瘡痍的場景直逼災難電影，更慘的是沒人來清除，讓人看了傻了更是苦了！

彰濱工業區沿海潮間帶附近，是當地養蚵的重點區，蚵架被大海漂來的垃圾、漂流木入侵，蚵農苦惱不已。

蚵農說，這波鋒面過境，帶來的大雨好比雨彈狂炸，雨彈沖來大量的樹枝、保特瓶和垃圾，雨後海水退潮，樹枝垃圾停留在海堤，樹枝卡住蚵網，網子和垃圾糾結一起，採收蚵仔受影響。

蚵農說，垃圾成堆沒人來處理，也不曉得誰會來處理，他們想趁天晴放火燒垃圾，又怕隨便露天亂燒垃圾，污染空氣也會被開罰，燒或不燒都不是，實在很討厭。

蚵農、漁民求助縣議員賴清美，賴清美除也向媒體透露擔憂蚵農生計，也在議會縣政總質詢要求縣府協助清理。

彰化縣環保局廢棄物管理科長王素梅指出，依照廢棄物清理法第11條第1款和漁港法第13條等相關法條規定，廢棄物清除應由所有人、管理人或使用人負責，以此來看，天然災害造成的漂流木，只要由林務局認定為不具利用價值，並視為一般廢棄物，就能依照廢棄物清理法規處理，也就是說由漂流木所在地的土地所有人、管理人或使用人負責清除。

王素梅說，環保局會查明伸港海域土地所屬或管理單位，確認權責後會儘速發文請管理單位清理。

彰濱工業區服務中心主任王志明說，會儘速派員實地會勘，確認若是工業區管轄，將請開發團隊儘速清除整理環境。

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