524全球氣候行動登場 環保署：今年將擬定第2階段管制目標

2019-05-24 13:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕由民間團體發起的「524全球氣候行動」台灣響應活動下午登場，環保署對此表示認同，也強調與大家站在同一陣線，台灣過去成長幅度較新加坡、韓國為低，已經有成果，今年也將擬定出第2期階段管制目標，並將召開公聽研商會議廣納各界意見。

環保署表示，我國非聯合國成員，無法正式參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）之締約方相關機制，但身為地球村一員，我國已經在溫室氣體減量及管理法中設定2050年國家長期減量目標，降為基準年2005年排放量的50%以下，並以5年為1期方式，制定2020第1期階段管制目標與2025、2030年願景方向，分別較基準年減量2%、10%及20%，以先緩後加速的減碳路徑逐步落實。

環保署也說，已依照溫管法規範制訂「國家因應氣候變遷行動綱領」揭示減緩與調適的基本方向，並訂定涵蓋能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門的「溫室氣體排放管制行動方案」；全國22個直轄市及縣市政府也已提出「溫室氣體管制執行方案」，中央與地方共同合作對抗氣候變遷，內容包括輔導產業製程與鍋爐燃料改善、公共運輸與低碳運具持續成長、縣市住商部門汰換耗能設備、提升能源使用效率…等等，這些努力已經抑低我國能源燃燒所排放二氧化碳，成長速率已大幅減緩，依國際能源總署資料顯示，台灣過去10年來平均成長率為0.1%，優於新加坡的1.6%、韓國的2.3%。

環保署也提到，溫室氣體減量首重調整能源結構， 2025年發電占比將大幅提高天然氣至50%、提高再生能源至20%及降低燃煤至30%，預計在2025年，太陽光電與風力發電將分別達成20GW與6.9GW的設置目標。在政府減煤、增氣、展綠的政策積極推動下，近來再生能源已有顯著進展，2019年2月太陽光電裝置容量已達到約2.9GW，我國首座達商業規模的離岸風場也在今年5月中旬正式開工，預計今年底完工。初步統計去年電力排放係數已下降至每度發電排碳0.534公斤二氧化碳當量（kgCO2e/度），較前一年降低3.6%，能源部門將持續致力達成我國電力排放係數目標，進一步降至2020年的0.492及2025年的0.394。

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