向同志伴侶喊話 祁家威：10年後拿數據叫反同者閉嘴！

2019-05-24 12:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣同性婚姻專法正式上路，台北市政府在信義廣場舉辦戶外婚禮派對，共有20對完成結婚登記的同志伴侶穿越幸福拱門、踏上彩虹毯，現場擠滿民眾，共同見證同志伴侶的愛情。同運先驅祁家威笑說，今天讓反同者看到，上百對新人在台灣各地結婚，他提醒一件事，異性戀離婚率高，大家（指同性伴侶）結婚要想清楚，不要辦離婚，等十年後就可以拿同志離婚低的數據，叫反同者閉嘴！

北市府在信義廣場舉辦戶外婚禮派對，派對由舒米恩動人心弦的溫暖歌聲開場，率先在信義戶所完成結婚登記的20對同志新人穿越幸福拱門，踏上彩虹毯，接受眾人的祝福。

台北市副市長蔡炳坤表示，今天見證台灣是自由民主的國家，同時也見證台北市是多元、尊重、包容的城市，於公的立場希望能為大家做更多服務，於私的立場今天有一位新人，是他在台中一中當校長時的學生，就是劇作家林孟寰，看到他在現場，獻上自己的最大祝福，希望從這刻開始，台灣用愛化解彼此爭議，成為全世界最友善的地方，所以今天來了很多國外駐外使節，共同見證台灣歷史性的一刻。

台北市法務局長袁秀慧表示，從釋憲至今已過兩年，很高興終於等到今天，法律這東西很有趣，有時候會走在社會前面，但大多數走在社會後面，今天對台灣來說很重要，開始接受婚姻的多元，再次恭喜大家，能夠在當法務局長時，看到同志能夠結婚，真的非常感動，「你們的婚姻是這個國家祝福並接受的，希望以後在台灣沒有一個人的婚姻是不被祝福、接受的！」

同運先驅祁家威說：「今天讓反同者看到，上百對新人在台灣各地結婚，想提醒一件事，在3、5年後要看數據，異性戀離婚率非常高，5年10％、10年30％、20年60％，大家結婚要想清楚，不要衝動做這件事，吵架要理性溝通，千萬不要辦離婚，等到10年後我們就可以看到同志結婚離婚率只有0.5％，就可以叫反同者閉嘴！」

祁家威直呼：「雖然對我來說這天晚了33年，但有這個結果，是成千上萬個朋友一起努力！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法