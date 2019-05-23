觀光勝地吉貝沙尾「舌頭不見」 各界急尋原因

2019-05-23 19:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海觀光勝地吉貝沙尾，近年來沙尾變短變寬，究竟沙流向何處？各界眾說紛紜，澎湖國家風景區管理處委託中山大學進行學術研究，與東北季風、防風林、疏浚及離岸堤等興建都有關係，還要長時間監測才能確定。

根據中山大學研究資料顯示，吉貝沙尾由2006年至2015年共10年間，東側灘線呈現往海側發展現象，平均前進14.22公尺，但南側則侵蝕縮短，西側灘線大致維持穩定，但沙尾末端持續受到侵蝕並縮短，導致原本是舌頭狀的沙尾，現變成腳板狀，各界都好奇究竟沙尾的沙流向何處？

針對外界質疑，中山大學研究報告也提出可能是「自然營力」及人為因素，澎湖東北季風海洋營力作用都是由北向南趨勢，但若漂沙受到攔截就會導致沙源減少；另外林務局1986年在沙尾北側廣植防風林，攔截西岸原本南向風沙，而吉貝港每5年一次清港，航道疏浚土方都移往他處，都是可能人為減少沙源的主因。

另外，原本有台灣石滬故鄉之稱的吉貝嶼，總計有88口石滬，密度高居全國之冠，但受到沙源減少及水文流向改變，北面形成大面積潟湖地形，沙子淹沒北面石滬，而西面則較多人為破壞，只剩下東面還有部分石滬，可見自然現狀改變，也影響到島民生活，中山大學建議長時間進行監控，或進行人工養灘，但澎管處因經費有限，可能傾向讓吉貝沙尾形狀自然發展。

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