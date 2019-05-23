南市科技中心聯合揭幕 3年內成立8中心

2019-05-23 16:55

［記者劉婉君／台南報導］台南市自造教育及科技中心聯合揭幕典禮，今天上午在東區復興國中舉行，台南市長黃偉哲表示，全市3年內規劃成立8所科技中心，為全國最多的縣市，以系統性培養台南囝仔的科技素養。

聯合揭幕儀式結合了新興科技中心（新興國中）、復興科技中心（復興國中）、南新科技中心（南新國中）、佳里科技中心（佳里國中）等4處，設備有木工、機器人、無人機、雷射切割機、3D列印機、電腦繪圖、AR/VR/MR等，後續還將在和順、麻豆、新化、仁德等4所國中設置科技中心。

教育局長鄭新輝表示，新課綱科技領域包括資訊科技及生活科技，除了硬體資源，教育局也透過生活科技教師免超額、甄選生活科技正式教師、科技中心巡迴教師等方式，增強師資，同時也持續薦送教師參加增能班、第二專長學分班等，有信心迎接新課綱的推動需求。

各科技中心各有不同的課程發展，新興科技中心有凸輪玩具、液壓手臂、光劍、指尖陀螺、雷切彈珠檯等，供國中小學生體驗，讓學習更生活化、趣味化。

復興科技中心為物聯網的應用專題、App Inventor2圖形化APP教學等，如液壓機器手臂、手機木音箱、座右銘筆插紙鎮設計。

南新科技中心將家政課程的手縫皮件與雷射雕刻機的結合、還有不同材質製作的魯班鎖等，也努力成為教師的自造者中心。

佳里科技中心舉辦傳統木作、雷射雕刻、3D列印、機器人、育樂營與新興科技探索等師生課程。

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