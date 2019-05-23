連日大雨 湖山水庫進水1000萬噸

2019-05-23 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕四、五月的幾場大雨，讓湖山水庫進水大豐收，增加約1000萬噸的水量，水庫水位也已回升到194公尺，蓄水率約42%，達2170萬噸，目前每天供民生用水20萬噸，如果濁水溪原水濁度太高，也配合增加供水量。

湖山水庫主任李炎任表示，湖山水庫採「離槽式」設計，水源來自清水溪，蓄水主要提供雲林縣民生用水、農業灌溉及養殖漁業用水，以避免抽取地下水，減緩地層下陷壓力，最高蓄水量可達5676萬噸，去年10月底蓄水量曾到4000萬公噸，後來因久旱不雨，一度剩不到1500萬噸。

李炎任說，4月後多次降下大雨，加上濁水溪下游水量充足，湖山水庫也開始從清水溪引水入庫，這段期間水庫已增加約1000萬噸的水，水位也回到194公尺，蓄水率約42%，目前水位還在上升中。

經濟部水利署與勞動部職業安全衛生署今天也在湖山水庫管理中心舉辦「公共工程職業安全衛生跨機關協調合作計畫暨締結安全伙伴簽署典禮」，由中區水資源局長陳弘凷以及中區職安中心主任朱金龍簽署「安全伙伴宣言」，建立水利工程良好的職業安全衛生管理機制，以保障勞工安全，構築安全優質健康之工作場域。

陳弘凷表示，這次安全伙伴計畫將優先辦理烏溪鳥嘴潭人工湖工程及湖山水庫第二原水管工程，以健全管理制度及落實安全衛生措施，長期則提升全體人員安全衛生基本素養，增強落實職業安全衛生之觀念與決心，提升施工環境安全衛生，保障同仁作業安全，打造「安心、安全、安康」的工作環境。

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