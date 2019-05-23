猴子逛大街 網友：虎頭山跑下來的嗎？

2019-05-23 12:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕網友今天上午發現一隻體型壯碩的猴子，在桃園市桃園區中央街的民宅旁閒逛，影片被PO上網後，引起其他網友熱議：「這隻好胖喔！」「應該是有人偷養的。」甚至打趣地說：「呼叫唐三藏，你家的悟空脫隊了！」

網友拍下的影片，可以看到猴子從民宅旁的冷氣主機爬下後，跳到道路，逛過街角後就不見了。警方說，上午8點多獲報後，已派員前往中央街周邊尋找，但始終沒看到猴子的蹤影，將與桃園市政府動物保護處緊密聯繫，若發現猴子蹤跡，會進行妥善處置。

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