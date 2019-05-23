坐擁4洋樓被指「富豪路霸」 真實身份曝光

2019-05-23 12:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉溪州國小後方的中西路，一名70多歲的陳姓住戶，近一週以來只要一到下午3點近放學時間就用盆栽作路障，不讓路人經過他家旁邊，他堅稱路權是他家所有，路人不得經過，鄰居多次抗議，老人家不為所動，今天警方和鄉公所人員到場把盆栽載走，但鄰居仍認為陳男仍會故技重施，警方警告他，如果再設路障會依違反「社會秩序維護法」送辦。

公所表示，該處經過鑑界確定為「國有地」無誤，陳男此舉已經違法。

陳男已被當地人封為「千萬路霸」，因為他坐擁4棟透天厝，專門租給明道大學的學生，「千萬路霸」、「包租公路霸」不脛而走，但記者實地訪查，其實4棟房子是他兒子所建，也是房屋所有權人，陳父原本住在新北市，因兒子起建樓房租學生，需要有人管理，10年前陳父被接到這裡當「宿舍管理員」，最近老人家不知何故，把國有道路的土地當作自己所有。

附近林姓居民說，陳男從上週開始設路障，原本路障是設在自家前面，從上週四就拉到道路正中央，六米寬的中西路至此「切成兩半」，大家都認為他是老人家，鬧情緒，不敢跟他起爭執，但他設路障的時間都選在學生下課，人車出入的高峰時間，已經造成家人及學童的不便。

陳先生說，他說路障的所在是他所有，別人沒有權力出入，他已向公所報備。

但公所表示，這裡原是自辦重劃區，道路絕對是「國有地」無誤，陳男無權在此設路障。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法