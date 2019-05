2019-05-23 09:31

〔記者吳亮儀/台北報導〕我「世衛行動團」仍在瑞士日內瓦持續向世界各國發聲;每年世衛行動團都會準備一面團旗,讓工作夥伴及各國朋友簽名,馬紹爾群島衛生部長KACANT R. KANEKO在團旗上留言「來自馬紹爾群島的朋友會一直支持你」,讓我行動團人員看了「揪甘心」。

衛福部公布這張團旗上留言的照片,馬紹爾群島衛生部長KACANT R. KANEKO留言:「TAIWAN CAN HELP HEALTH FOR ALL YOUR FRIENDS FROM MARSHALL ISLANDS WILL ALWAYS SUPPORT YOU」。

衛福部表示,這留言「字寫得最小、最密密麻麻、而且看了會瞬間感動」,同時也指出,馬紹爾部長寫了足足60秒。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法