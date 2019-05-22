黑心洗碗精用洗腎藥水桶裝 販售雲嘉南一帶

2019-05-22 15:16

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣調查站接獲線報，有洗潔劑業者違法回收洗腎藥水桶來盛裝洗潔劑，賣給雲嘉南一帶賣場或小吃攤，日前到台南市塑膠工廠及洗潔劑工廠搜索，查獲已盛裝的成品2484桶及洗腎藥水空桶4208桶，將張姓主嫌等依違反廢棄物清理法、詐欺罪嫌移送法辦；由於洗腎藥水桶需經合法程序才能再製成塑膠成品，內容藥水若有殘留，跟洗碗精混合後消費者再用在清潔餐具，恐有安全疑慮。

嘉義縣調查站今天發佈查緝成果，表示有有不肖業者向雲嘉南地區醫療診所違法回收洗腎藥水空桶，並將回收空桶運回洗潔劑製造工廠填充洗碗精、漂白水或洗衣精等清潔劑後，製成器皿、衣物洗潔劑對外販售。

嘉義縣調查站追查，張姓男子負責的洗潔劑工廠並未取得一般事業廢棄物清除、再利用許可，與具有合格廢棄物處理證照的塑膠工廠負責人沈姓男子勾結，以該塑膠工廠名義，向雲嘉南地區醫療診所以低價回收洗腎藥水空桶，運回洗潔劑工廠後僅以清水沖洗並去除藥水標籤後，填充洗碗精、漂白水或洗衣精等，再於外觀黏貼「洗碗精」、「洗衣精」等標籤後，製成食品器皿或衣物洗潔劑成品，鋪貨至路邊攤販或各大五金賣場零售，供作攤販或一般家庭洗滌、清潔食品器皿或衣物用途。

嘉義縣調查站指出，洗腎藥水上有刻度可辨認，空桶應由合格廠商回收後作為再製原料，並應經粉碎、造粒、吹瓶、射出等程序，才能製成相關塑膠產品使用，不肖業者以違法方式回收後，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，若桶內殘留藥液與洗碗精或洗衣精等洗潔劑混合，恐危害人體健康。

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