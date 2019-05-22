新豐紅樹林淪釣蟹場 縣府：現階段只能道德勸說

2019-05-22 14:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏天到了，近日有民眾在新竹縣新豐紅樹林，目睹有親子站在觀賞步道上釣招潮蟹，爸爸甚至跳進濕地挖到桶子裡，無視一旁的宣導告示牌；縣府農業處表示，濕地法雖已上路，但新豐紅樹林尚未正式列為國家級重要濕地，現階段只能儘量道德勸說。

臉書「新竹爆料公社」今天貼文，有民眾日前到新豐紅樹林生態保護區遊玩，目睹好多人自製釣竿在釣招潮蟹，無視宣導告示；其中，有一名爸爸直接跳進紅樹林裡挖掘招潮蟹放進桶子，小孩則一邊持釣竿釣一邊喊叫爸爸抓，直呼「這真的是最壞的教育」，把整個紅樹林當作釣蟹場，超級誇張！

縣府在觀賞步道上現場設置的新豐紅樹林宣導告示牌，內容強調該濕地具生物多樣性，擁有獨特的水筆子和海茄苳等植物，提供弧邊招潮蟹弧邊招潮、乳白招潮、台灣厚蟹、雙齒近相手蟹、褶痕擬相手蟹等指標性蟹類的棲地。

此生態系統極為脆弱，容易因為環境的變化及人為的破壞而消失。因此，籲請民眾在參觀時，以「不釣、不捉、不摸、不餵」為原則，切勿任意進入木棧道外紅樹林驚擾或破壞區內動植物。

不過，農業處表示，新豐紅樹林未依森林法或野生動物保育法劃設任何的保護區；因此，目前民眾在該處釣捕螃蟹或魚類的行為，尚無違反上述法規，只能透過告示道德勸說。另野動法第17條的獵捕一般類野生動物規定，也排除一般魚類及其他種類非脊椎的水產物適用。

此外，濕地法於2015年2月實施後，內政部營建署劃設新豐紅樹林的濕地面積，研擬列為國家級重要濕地，但因地方有不同意見，尚未正式公告。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法