高雄偏鄉兩校赴英交流 呈現滿滿台灣味

2019-05-22 14:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄寶來國中與建山國小今啟程前往英國進行交流巡演，不但將在牛津大學與劍橋大學快閃表演，還要在知名皮卡迪利聖雅各教堂舉辦合唱專場展演，透過國語、臺語、英語、原住民語等不同曲目展現臺灣原味的歌聲，宣慰僑民思念家鄉的心情。

本次交流巡演團隊由牙醫師陳俊志擔任指揮，陳俊志去年帶領寶來國中在第10屆世界合唱比賽，奪下伴奏民謠組金牌，也將於明年參加在比利時舉辦的第11屆世界合唱大賽；這次合唱團成員多為布農族青少年，演唱的歌曲多為布農族傳唱歌謠改編，包含歡慶歌、勉勵曲、報戰功，及八部合音等，透過不同編曲方式，呈現布農族傳統歌曲特色及內涵。

訪英期間，合唱團除了在牛津大學與劍橋大學校區快閃外，另25日晚上也會在科爾切斯特與英國軍眷婦女合唱團、日本沖繩長青等外國合唱團一同在柯爾切斯特辦理聯合演出，29日則在皮卡迪利聖雅各教堂教堂中辦理合唱專場展演。

校方表示，此次交流除了透過歌聲讓世界看見臺灣之美，8月2日週五晚上7點半於高雄市文化中心，寶來國中也與六龜高中一起辦理寶中合唱團成立五週年「唱一首歌」音樂會，除了展現莫拉克風災後原鄉居民災後重建的堅毅與樂觀，師生們也用歌聲述說對明年比賽的期待與努力。

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