歐亞水獺寶寶「青嶼、浯茜、莎美」新名 金門城隍爺要擲筊

2019-05-22 11:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園今年3月9日出生的歐亞水獺寳寳（女生）已經開始練習游泳，目前3個新取名字分別是青嶼、浯茜、莎美，5月25日上午10點30分，北市動物園將與金門縣金城鎮的「浯島城隍廟」合作，透過臉書粉絲專頁直播方式（https://www.zoo.gov.tw/huodong/px.aspx?id=3853），讓台灣民眾可以連線觀看城隍爺幫水獺寶寶安好名的過程，猜對民眾將有機會帶回限量的紀念品。

透過林務局野生動物救傷收容計畫來到台北市立動物園的歐亞水獺「金莎」和「小金」，第三個「愛情結晶」已經兩個多月大了，女寶寶兩邊肉肉的腮幫子和呆萌的模樣，十分惹人憐愛。

園方指出，由於這次寳寳是單胎的關係，出生時的體型比前一胎的哥哥、姐姐們大一些。雖然同為水獺，其實每隻的個性都完全不相同，根據保育員的貼身觀察，新生寶寶是個性乖乖的女生，「金莎」是一位嚴格的「虎媽」兼老師，一邊督促小孩學游泳，一邊隨時在旁邊注意著小朋友的安全。

歐亞水獺原分布於台灣全島沿海至海拔1500公尺以下之溪流附近，但現在台灣本島早已沒有牠們的蹤跡，僅在金門地區還有小族群紀錄。歐亞水獺可以說是金門地區的寶貝，今年「金莎」再次平安地誕下小寳寳，不僅為域外保種族群增添一名生力軍，也顯現出臺灣對於歐亞水獺保育的重視及照養技術的精進。

園方表示，這回新生小寶寶的命名，是先由金門縣政府、金門國家公園管理處及臺北市立動物園分別構思了「青嶼」、「浯茜」及「莎美」這三個頗具意義的名字，5月25日（六）上午10點半，再由金門地區最主要的信仰中心之一「浯島城隍廟」主祀神尊「城隍爺」，從3個名字中選出一組命名。

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