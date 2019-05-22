自動偵測電力故障修復 台電台南區處：2025年饋線100％自動化

2019-05-22 11:24

〔記者王俊忠／台南報導〕對於風災、地震或事故等意外造成的電力中斷問題，台電台南區營業處長許墩貴指出，目前曾文溪以南的台南區處轄區有430條自動化饋線，自動化程度約占7成，他希望台南區處智慧電網系統加速完成，預計2025年先提前完成百分之百饋線自動化的目標。

許墩貴表示，電力饋線百分之百自動化後，如遇電力故障問題，饋線可自動偵測到那一段電線出問題，即進行隔離，可加速修復電力與復電的時間。

許墩貴說，他去年底曾向蔡英文總統解說智慧電網的概念，所謂電力物聯網 （Electric Internet of Things, EIoT），對於一般民眾生活品質大有影響。當發生線路事故停電時，饋線自動化系統會採取「故障偵測」，可立即蒐集現場設備訊息，自動判斷事故發生區域，找出事故區段，並由系統遙控切開故障點前後開關，隔離故障區域，等事故搶修完畢，再遙控恢復該饋線的全部供電，如此可加速區域復電時間、縮小停電範圍，讓市民對供電的穩定更有感覺，這就是智慧電網的前身。

台電台南區處指出，目前台南市再生能源（如太陽光電、沼氣等）併網容量已達51.2萬瓩以上，高居全國之冠，未來在台南會持續發展綠能發電，配電系統會朝向分散式電源的智慧調度，面對高占比的綠能，分散式電源能夠更迅速達成電網供需平衡，智慧電網建設將是台南市智慧城市的重要骨幹。

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