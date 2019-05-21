台大牙醫考試分發「外加」4到7名額 教長明赴立院報告

2019-05-21 22:34

〔記者林曉雲／台北報導〕繁星增額錄取台大牙醫系7人，引發家長團體抗議會排擠到考試分發名額。教育部長潘文忠明將赴立法院教育委員會報告，書面報告今晚出爐，考量繁星推薦制度的特殊性，在不影響教學資源前提下，由台大牙醫系評估教學能量、空間容量需求，以外加名額方式增加考試入學分發名額4至7名，希降低繁星推薦同分增額錄取對考試入學分發名額的影響。

108學年度繁星推薦招生結果，同分增額計有7校系13名，較107學年度增加8名；其中增額情形較多者為國立台灣大學牙醫學系，增額7名。依簡章規定，同分增額13名由考試入學分發之招生名額流用；而繁星推薦分發後所產生之招生缺額1834名，與之後獲分發錄取生所放棄的缺額，亦將回流至考試入學分發之招生名額使用（外加名額除外）。

潘文忠明將赴教委會進行「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」專題報告， 對於台大牙醫增額錄取一案，將請招聯會後續評估將牙醫學系、中醫學系等納入繁星推薦第8類學群，即為辦理第2階段指定項目甄試學系之可行性。

針對家長團體抨擊外國立清華大學電機學系乙組採取高備取倍率，讓備取的3百多名考生陪考。教育部針對清大電機乙在108學年度個人申請備取人數是否得當，經查該系招生名額40名，其通過第一階段篩選506名，實際參加第二階段甄試467名，正取40名、備取392名，最終獲分發至備取第83名。但其他備取309名考生中，分發至台大電機系5名、分發至台大其他學系50名、分發至交大電機系（含甲乙組）47名、分發至交大其他學系42名、分發至成大電機系14名、分發至成大其他學系30名、分發至台大交大以外之其他校系有65名，真正未獲分發則有56名。

教育部認為，參照今年實施學測5科選考4科之結果，經同分參酌後，已產生實質擴大篩選倍率之效果，但並未高於4倍率；至於學生校系志願數是否應配合調整，在確保選填校系志願數不低於現行制度之前提下，後續將請招聯會進一步研議擴大篩選倍率與志願數之可行性。

至於家長團體抨擊個人申請第二階段甄試採團體面試方式影響甄試品質，教育部表示，團體面試是歷來部分校系即有的甄試方式之一，並非因今年首次大學校系參採學測科目至多4科（5選4）及部分校系有超額篩選情形而簡化原來的面試程序所產生，且107學年度有195個校系採團體面試，108學年度有203個校系採團體面試，變化不大。

不過，在203個校系採團體面試中，有128個是不占分，不影響錄取結果，教育部強調，其餘有占分比的校系，其評分基準亦須具合理性，不能便宜行事影響考試公平性；招聯會及教育部已提醒個人申請第二階段甄試方式採取團體面試的校系，需審慎辦理，並應與考生有實質互動，倘無實質互動、僅為學系介紹之不占分面試等情形，即不應納入甄試項目，以避免面試無法審視學生表現，又造成家長考生奔波的情形。

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