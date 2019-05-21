立委提案降低幼兒園師生比 幼教總會反對

2019-05-21 23:24

〔記者林曉雲／台北報導〕對於立委提案修法降低幼兒園師生比，全教總今赴立院陳抗，呼籲立院儘速通過修法草案將師生比由1比15降為1比13。中華民國幼教聯合總會今晚發聲明表達反對，認為將嚴重衝擊幼教公共化政策之執行，並影響幼兒家長負擔。

中華民國幼教聯合總會提出四項理由反對，101年1月1日施行「幼兒教育及照顧法」第18條第1項，係屬幼托整合的政策立法，明定「幼兒園2歲以上未滿3歲幼兒，每班以16人為限，且不得與其他年齡幼兒混齡；3歲以上至入國民小學前幼兒，每班以30人為限。」當初教育部立法理由，在考慮2歲以上未滿3歲幼兒的身心發展，不適合採大班級方式進行教保服務，因此參考國際相關規定，訂定班級人數上限，以提供周全之照顧，將師生比訂為1比8；至於3歲以上幼兒，為了避免法規變革造成教學現場過大衝擊，因此按照原先幼稚園和托兒所相關規定，師生比訂為1比15，因此師生比訂為1比15是幼托整合立法時之法律明定。

聲明也援引外國例子，日本幼教師生比1比20和1比30，韓國也是1比16和1比20，教育部也多次向各界主張，不應該因為少子化或國民義務教育班級人數降低而調降幼教師生比，反應思考提升幼兒教育品質。

總會長何明德表示，幼教現場目前的困境是「師資嚴重短缺」，幼兒園聘不到教保人員，在幼兒教育及照顧法的嚴格規範下，必須聘用合格教保人員，但符合聘用資格者，其人格特質不見得適合從事幼教工作，許多園所礙於現有幼教相關法令和條例的規範，必須聘用具備教保服務人員條例之資格科系條件，根本沒有足夠可篩選合格又合適的教保人員，而之前教育部師藝司又以已培育足夠幼教師為由，不願再多開設幼教師資培班或學士後幼教學程班，使得「師資嚴重短缺」問題一直無法解決，經幼教界不斷反映，教育部去年才增列「代理代課教師」之規定，但尚未公布相關實施細則，目前幼教現場仍是苦無老師。

何明德指出，調降師生比法案如修正通過，教育部已研究出其影響評估，公立幼兒園將會減少4萬餘人的收托量，若要維持現在的收托量，就要再增加3000多人的教保服務人員，預估要多花19.5億元。在私立幼兒園的方面，降低師生比將可能增加營運成本，加重家長的負擔，前瞻基礎建設要新建50所幼兒園園舍，且要擴大幼兒教保公共化的計畫，以非營利的幼兒園為主、公立幼兒園為輔的原則去推動，過去立法院也作出附帶決議：「在公共化比例達一定程度後，基於提昇學前教保服務品質，應該要考量降低班級人數」亦即是在公共化達一定程度再降師生比。

聲明強調，如修法案通過調降師生比，將嚴重衝擊幼教公共化政策之執行，並影響幼兒家長負擔，其利弊得失，社會可自行評斷此修法是否合適可行？

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