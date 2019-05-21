小英成首位為台灣貨輪命名擲瓶總統 「中鋼自由輪」啟航

2019-05-21 16:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船為中鋼運通公司（中運）打造的20萬8000噸載重原料專輪「中鋼自由輪」今天舉行命名典禮，蔡英文成了首位為台灣貨輪命名擲瓶的總統，她期勉持續「國艦國造」、「國輪國造」的目標，重振台灣造船業榮景。

命名典禮在台船4號碼頭舉行，由台船董事長鄭文隆、中運董事長李新民共同主持，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、中鋼董事長翁朝棟、澳洲在台辦事處代表高戈銳（Gary Cowan）及航運界上百人觀禮。

向來都是由女士擲瓶的傳統，讓蔡英文成了首位為台灣貨輪命名擲瓶的總統，她說命名交船有3個意義，就是是宣揚台灣民主形象、企業合作的典範、重振台灣造船業的榮景。

她強調，「中鋼自由輪」是台灣造船自製史上最大噸位的輪船，也證明了台灣造船業上和海事工程的實力，在國際舞台上絕對能夠擁有一席之地。她表示，台灣可以是造船大國，而高雄就是造船業最關鍵的基地。

鄭文隆指出，1983年起為中鋼集團建造的第一艘船（中鋼團隊輪）交船迄今，已為中鋼建造18艘船，最小的是1萬9000噸，最大的為20萬8000噸，「中鋼自由輪」是中運所訂造散裝貨輪4艘系列船中的第一艘船，也就是台船為中鋼集團建造的第19艘船。

「中鋼自由輪」船長299.7公尺，船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208624噸。在節能技術方面，採用台船研發的劍艏，有助降低油耗，廢氣排放符合國際海事組織（IMO）第二期標準，並完成大數據收集的裝備架設與衛星網路架構，鄭文隆說，這是集「節能」、「環保」、「智慧」於一身的船舶。

「中鋼自由輪」交船後，隨即前往澳洲裝運原料，成為中鋼集團生力軍。

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