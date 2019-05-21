少子化要護幼兒 全教總疾呼降低師生比

2019-05-21 10:32

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化更要護幼兒！立院上週通過立委洪宗熠等人提案降低幼兒園的師生比，全國教師工會總聯合會和靖娟文教基金會今天赴立法院前陳抗，要求朝野立委儘快通過降低幼教師生比的法案，才是少子化保護下一代的重要關鍵，他們喊出「1比13品質不刪，1比13幼教更優質，1比13幼兒不用113！」

全教總理事長張旭政表示，洪宗熠、陳素月等20名立委在本會期提案，要求下修幼兒教育及照顧法第16條師生比之規定，由現行1比15降為1比13，因為幼教和中小學、大學的性質不同，幼教師照顧每個孩子所花的時間是重要的核心，目前是2位教師或教保員照顧30位學生，38年來未曾改變，小學已從一班40、50人，降到29人，對幼教師來說，減少照顧4個孩子，可有效提升幼教品質。

全教總政策研究員顏嘉辰表示，過去數年屢向教育部和立委提案，一直被擋下來，依教育部研究案的估算，降低師生比要增聘教師估增加33億元，對比107年到111年之間，政府推準公共幼兒園經費477億元、增設公共化幼兒園2247班經費170億元，公幼部分約需支出10億8千萬元、占比2％，即使是公私幼合計共需支出33億6千萬、也僅佔7％。

顏嘉辰強調，降低師生比非常重要，照顧30個孩子和26個孩子，就可有很大的幼教品質提升，希望不要因私幼反對而石沈大海，私幼想的是成本省錢，但以敵對鄰近中國為例，師生比是1比10、1比11，韓國及新加坡師生比依年齡計算是1比9、1比10，我國幼兒園收3到6歲都是1比15，兩個教保人員照顧30個小朋友，2歲到5歲混齡，老師如何照顧這麼多孩子？最近幼兒受虐，除了有不適任教師問題，有些是意外，降低師生比是解方之一。

公幼孫姓家長表示，現在小孩生的少，她的小孩是3歲小班入園，很幸運遇到的老師很溫柔，主要因為是3位老師照顧26位小朋友，一個小朋友有狀況，一個老師可專心處理，另二位老師仍可照顧25位小朋友，台灣生育率如此低，投入幼教資源卻很少，請大家一起幫忙。

新北市侯姓家長表示，小孩是國家資產和未來主人翁，她的太太是幼教從業人員，看到有些幼教亂象如超收、虐童，真的很心痛，降低師生比只是很卑微的要求，更根本的是使義務教育向下延伸。

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