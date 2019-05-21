竹北明徵才 工程師職缺薪資上看70K

2019-05-21 09:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心明天（22日）10時至14時在中心3樓舉辦1場徵才活動，24家廠商提供877個工作機會，起薪超過30K以上有6成6，更有職缺上看70k，職缺多元薪資高，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，當日邀請24家知名企業廠商參加，包括智邦科技、宜特科技、頎邦科技等14家科技業；傳產業有大享容器、台一國際、聯發紡織等7家，服務業則有喜來登大飯店、信馨長照服務機構、莒光保全等3家廠商。其中，智邦科技為受中美貿易戰影響回流的台商企業，釋出109個職缺，其中約5成左右薪資35K以上。另頎邦提供工程師職缺薪資上看70K，顯見業者都看好國內市場的發展潛力，高薪求才更留才。

劉文菁進一步說，現在求職民眾需求多元，不再侷限於科技產業，「服務新貴」成為另一個新的選項，這次活動除邀請喜來登飯店設攤徵才外，隨著台灣將邁向超高齡社會，照顧服務也已成為炙手可熱的行業，若符合勞動部缺工就業獎勵資格的民眾，更能額外領取最長18個月的津貼，使照服工作更具保障。

活動詳情請上無紙化徵才活動E網、桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動，或可電洽竹北就業中心（03）554-2564#3223劉先生。

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