南部3縣市大雨特報！東北季風影響北東氣溫偏涼

2019-05-21 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日鋒面遠離，水氣仍多，中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區容易有坍方、落石等災情，請避免前往山區活動，至於北部及東北部地區白天之後大致為多雲的天氣。氣象局清晨4點05分對高雄市、屏東縣及台東縣發布大雨特報，提醒當地民眾注意。

溫度方面，東北季風影響，清晨中部以北及宜花低溫約20至22度，南部及台東23、24度，白天北部及宜花高溫24、25度一整天較涼，中南部及台東約26、27度感受較為舒適。

此外，台灣中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級的強陣風；下午之後在北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，前往海邊活動請留意安全。

空氣品質部分，今日東北季風挾帶較乾燥空氣，境外污染物有機會移入，境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間有機會達到橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週三（22日）起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼；週三至週五（22日至24日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。

週六至下週一（25日至27日）風向轉偏南風，各地大多為多雲，午後北部地區及各地山區留意局部短暫雷陣雨。

28日至30日鋒面位於台灣附近，天氣逐漸轉為不穩定，惟預報不確定性仍高；提醒大家，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，增加預報的不確定性，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 24 22 ~ 27 24 ~ 27 22 ~ 25

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