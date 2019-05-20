蔡其昌奔走中央 大甲高工風雨球場整建將啟動

2019-05-20 12:46

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲高工運動場地屬開放式空間，只要一下雨學生就必須暫停戶外體育活動，立法院副院長蔡其昌今日會勘大甲高工風雨球場，爭取整建單座風雨球場經費987萬元，未來將輔導學校以太陽能光電招商方式進行他座風雨球場興建作業。

蔡其昌邀集教育部體育署學校體育組副組長蔡忠益、市議員施志昌、台中市政府教育局專委程泰源等人共同大甲高工運動場地屬開放式空間。球場出現龜裂及破損之情形，同時籃球場地照明不足且無固定支柱，進修部學生使用時常因照明不足，嚴重影響上課品質。

校方多次向施志昌及蔡其昌服務團隊陳情反應，並提出風雨球場整建計畫，將施作一座鋼架型式風雨球場，長*寬約=45m*65m，總經費約為987萬元，未來將提供校內師生在戶外使用運動場（籃球、手球、網球及排球四合一之球場）時不受天候之影響。然而，礙於體育署年度預算有限，若要完成全校8座球場室內設施，就必須朝向太陽能光電板招商方式進行，體育署也將大甲高工列入太陽能光電輔導團學校之一，未來將優先輔導大甲高工進行招商。

蔡其昌表示，大甲高工腹地達20公頃，校內共有八座籃球場卻沒有一個室內運動場域，今天會勘下著傾盆大雨，讓與會單位體會到甲工師生們迫切需要一個室內運動場域。

施志昌說，甲工校地位於水土保育區，學校進行新的建設前都必須完成水保作業，將會協助校方與台中市政府水利局與教育局協調，並輔導學校加入行政院與台中市政府組成的太陽能光電輔導團，未來朝向招商方式來進行風雨球場興建作業，由太陽能光電廠商出資興建風雨球場及後續維護。

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