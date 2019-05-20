金山二媽回娘家遇大雨 澆不息千人熱情

2019-05-20 11:49

〔記者林欣漢／新北報導〕北海岸年度盛事金包里二媽回娘家今天登場，數千人浩浩蕩蕩從金山慈護宮走到18公里外的野柳海蝕洞，剛好遇上鋒面來襲，眾人都淋成落湯雞，扶轎的市長侯友宜也不例外，民眾在風雨中依舊不減熱情，開心說：「是媽祖婆雨！」

不過，中午廟方考量雨勢太大，為維護信眾安全，決定不進海蝕洞，改在野柳地質公園停車場，搭設臨時遮雨棚舉辦祭典，庇佑地方。

野柳耆老相傳，清朝嘉慶年間，野柳港附近的迷航船隻因看到岸邊紅光而平安返航，漁民在海蝕洞（今野柳地質公園第一景觀區內）發現一座八寸高的金面媽祖神像，後來媽祖託夢要求安座於金包里慈護宮，成為慈護宮二媽。而每年農曆四月十六日逢大退潮，野柳海蝕洞會全部露出水面，因此，二媽都選在這天回娘家作客。

金山慈護宮董事長游忠義說，這是全台唯一配合年度最大潮退舉辦的宗教慶典，今年適逢建廟210年，特別打造鑾椅，首度讓信眾在廟內護衛隊陪同下，徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪二媽回娘家。行腳隊伍由慈護宮出發，途經金包里老街，沿海岸公路步行往萬里區野柳，來回行腳里程約18公里。

侯友宜表示，二媽回野柳海蝕洞是遠近馳名的媽祖遶境盛會之一，是新北市無形文化資產，每年吸引數千人參加，慈護宮長期熱心地方公益，包括每年冬令救濟、頒贈清寒獎助學金、營養午餐及義診等，前兩天遶境剛好遇上國中會考，靜音通過考場，體現媽祖德澤眾生精神，也展現新北市廟會的優質文化。

今天二媽所到之處萬人空巷，還有許多外國人慕名前來參與，來自美國的Taylor說，來台灣3個多月，參加過不同媽祖廟的遶境祭典，都各具特色，第一次看到徒手接力媽祖的祭典方式，覺得很新鮮特別。另一位越南新住民阿容說，在越南也有媽祖慶典，常參加慶典活動，得知今年金山二媽回娘家活動可以親手接到媽祖，早早就報名參加，希望可以近距離接觸媽祖神尊，感受媽祖的神力加持及庇佑。

民政局長柯慶忠表示，金山二媽的行腳活動超過百年歷史，今年祭典遇上大雨，首次在地質公園外設臨時遮雨棚舉辦祭典，並提供康乃馨讓信眾以花代香表達對媽祖的感恩之意，遶境結束後還能領取農業局準備的限量杜鵑花苗的二媽祈福花，推廣在地花卉。

遶境沿途設置6處能量補給站，提供長壽油飯、古早味炒麵、炒冬粉、補氣養身燒酒雞、石門肉粽、鮮味小卷、筍子雞湯、鹹菜鴨湯、石花凍等多樣在地美食，還有2輛機動涼水車，讓行腳民眾隨時補充水分。

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