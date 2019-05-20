豪大雨強襲北台 雙北雨量破百毫米

2019-05-20 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕受冷鋒面來襲影響，氣象局在今上午對全台21縣市發布豪、大雨特報，其中新北三芝、台北市鞍部今日的累積雨量均已超過100毫米，水利署也針對淡水、三芝、八里等3個行政區發布一級淹水警戒。

新北3行政區發布一級淹水警戒

受鋒面通過影響，中央氣象局今日清晨發布大規模或劇烈豪雨訊息，提醒易有短時強降雨，今上午8點半氣象局則針對全台21縣市發布豪、大雨特報，其中北北基桃竹苗等7縣市為豪雨特報，且須留意注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

據氣象局統計，包含新北三芝、白沙灣、淡水，台北大屯山、竹子湖、北投等測站，日累積雨量均超過100毫米，其中三芝更達138毫米，時雨量也超過70毫米。

水利署今上午9點也針對新北市的淡水、三芝、八里等3個行政區發布一級淹水警戒，並發布水庫放流警戒，提醒包含石門水庫、寶山第二水庫、鯉魚潭水庫、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、鯉魚潭二期（士林堰）、霧社水庫、集集攔河堰、德元埤等水庫均已進行放流，提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。

在臉書上也陸續有民眾發文，指淡水、北投在持續豪雨下已出現多處淹水，其中包含陽金公路、惇敘工商往六窟多處積淹水；仰德大道往小油坑，以及陽明書屋到小油坑段多處路面形成水道。也有網友PO文指出，淡水有多地方淹水，通往橘貓里的路也變成「黃河流域」。

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