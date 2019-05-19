超狂！他新創這款「健康檳榔」 讓老爸成功戒癮

2019-05-19 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕全台灣約有8.5%的人有嚼食檳榔的習慣，但嚼食檳榔可能增加罹患口腔癌的風險。1名網友今（19）日在臉書分享他的「自創檳榔」，除了外型逼真，連口感也不馬虎，甚至能像檳榔那樣吐出紅紅的檳榔渣，最重要的是讓老爸成功戒掉吃檳榔的習慣。

行政院衛生署統計，全台約有8.5%的人有嚼食檳榔的習慣，嚼食檳榔，除了容易形成牙周病外，也是罹患口腔癌得主因，根據調查，88%的口腔癌患者有嚼食檳榔的習慣，因檳榔中含有生物鹼，會讓人產生依賴性，讓許多檳榔族一吃難戒。

1名網友擔心長期嚼食檳榔的老爸，會出現健康問題，而自創一款檳榔，分享到臉書社團「廚藝公社」中，希望能幫助更多檳榔族戒除習慣，善心引發網友熱烈討論，紛紛留言，「看起來也太像！」、「你好有心哦，爸爸就該為了你這份孝心戒掉檳榔」」。

這名網友也不吝分享自己的獨門食譜，製作方法是將小黃瓜切段、中間切開，接著塞進紅色芒果乾，最後再塞入小黃瓜片，小黃瓜青澀口感也有幾分像檳榔口感，還補充說，紅色芒果乾滿足檳榔族喜歡「嘴紅紅」以及「吐出渣」的快感，最後如果想要「包葉」就再用九層塔包起。

這顆健康檳榔除了外型口感相像，最重要的是它是一顆「健康的檳榔」，檳榔族方便的話也可以在家嘗試製作，這樣就不怕得到口腔癌了。

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