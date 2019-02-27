杜絕口腔癌從供應端著手 民團：檳榔園可轉作油茶樹

2019-02-27 13:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣每3小時就有一個爸爸因口癌倒下，口腔癌已成台灣青壯年男性的頭號殺手，為了從檳榔供應端防治，陽光基金會提倡」檳榔園廢園轉作油茶樹」計畫，近日並發表公益微電影《我的爸爸是超級英雄》，民眾只要動動手指點閱，就能幫助罹癌患者重生。

陽光基金會表示，口腔癌患者多為30至59歲勞動男性，大部分有嚼檳習慣，這些肩負家計重擔的爸爸一旦倒下，往往讓原就不寬裕的家庭陷入困境。嚼檳榔20年罹患口腔癌的崔大哥指出，開刀使他右半臉的口腔骨骼、牙齒與臉頰幾盡切出，後續又開15次清創、整形手術；吃飯時食物會掉滿身，周圍異樣眼光讓他備感壓力，曾長達5年找不到工作。

陽光基金會說，公益微電影《我的爸爸是超級英雄》在台灣大哥大基金會贊助支持下，邀請《賽德克巴萊》金馬獎最佳男配角徐詣帆、偶像劇潛力童星吳至璿飾演父子，從孩子陽陽的視角出發，描述他所崇拜的爸爸行俠仗義，有著超級英雄的特質，然而卻因吃檳榔罹患口癌病倒，為了兒子，爸爸決心戒檳榔，並將阿公留下的檳榔園廢園轉作油茶樹。

陽光基金會也說，口癌爸爸往往是家庭經濟支柱，一旦倒下，家人需負照顧及家計重擔，孩子無法安心就學，家庭經濟陷危機。而即日起至4月24日，只要上YouTube看影片，每多一人觀看，台灣大哥大基金會即捐1元給陽光，做為服務口癌病友家庭的經費，目標10萬次點閱率，邀請民眾共襄盛舉。

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