國中會考》作文考高齡化 補教師憂：又現爺奶「死亡潮」

2019-05-19 17:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年國中教育會考的寫作測驗考「高齡化社會」議題，要國中生寫出與年長者的相處經驗，但題幹出現青銀共居的圖示，補教老師認為，有誤導嫌疑，且國中生恐仍以爺爺奶奶為例，擔心再度出現大量的「爺奶死亡潮」。

補教老師劉炘表示，過去寫作的圖文形式中，圖片都跟作文題目有直接關聯性，但今年考高齡化社會，但圖片給了青銀共居，若考生一時不察，直接描述對於青銀共居的看法與感受，恐怕因此偏題，失去拿分機會，建議未來類似命題應改善。

劉炘還說，依照過去教書經驗，國中生1年寫15至20篇作文練習，很容易就寫到爺爺、奶奶的事情，也曾拜託學生不要寫到爺奶去世，然而這次題目出年輕人與銀髮族的互動，國中生至少還要7年才會走入社會，互動最多的銀髮族就是爺爺、奶奶、外公、外婆等，非常擔心這次考題閱卷，又再度出現大量的「爺奶死亡潮」。

劉炘認為，寫作測驗若要拿高分，不能只寫椰奶互動，還須掌握到題幹關鍵：「年輕人與銀髮族的互動相處模式」，在此概念上，寫出個人對此的「期待」、看法及感受等，才有6級的高分，舉例，如可描述在捷運上看到老年人要求年輕人讓座的衝突，就算切合題目。

劉炘說，要探討高齡化社會現象不是不可以，但今年寫作測驗如果拿到大學學測就非常好，但給國中生反而不適合，畢竟國中生可能最快還要在學校7年的時間，才會出社會並面臨到高齡化的社會議題；劉炘研判，今年寫作題目是大難題，拿6級分的人恐不及2千人，大多數人可能只得4級分。

4年前的國中教育會考中，寫作測驗題目為「捨不得」，讓閱卷教授發現，許多國中生都用爺爺、奶奶過世的經歷來書寫，但質疑國中生才15歲，爺爺、奶奶年紀可能還不大，質疑怎會爆發大量的「爺奶死亡潮」，因此引發社會熱議。

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