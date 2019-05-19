博恩秀英文介紹台灣國際處境 網友：笑著笑著就哭了

2019-05-19 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕知名網路節目《博恩夜夜秀》主持人曾博恩昨日（18）晚間在臉書上發布一則新影片，以美國脫口秀方式，介紹台灣國際處境，大秀英文被網友讚美之外，更有網友有留言看完影片後：笑著笑著就哭了。

據粉絲專頁「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」，博恩昨晚發布一則影片，以美式脫口秀風格，講述台灣國際處境。內容提及台灣早期做玩具的工作都已被中國搶去，現在台灣最重要的工作是看中國或美國誰會成為老大，並將台灣賣給他。

另外，他也說到台灣在國際場合不能使用自己的旗子，像是在參加奧運時不能拿國旗，僅能拿奧運旗，就像難民一樣，並暗諷說：「不過不是說台灣人像是難民一樣，因為聯合國至少會承認難民」，還自嘲自己想當難民。

博恩在影片中還提到，如果想來台灣玩，在飛機上的正確名稱是中國台灣，因為身為台灣人，不能用自己的名字。此外，他還笑稱如果喜歡跨年到數的人，一定會喜歡台灣的「邦交國倒數」。

最後，他說他偶爾寂寞時會到海邊散心，讓中國的軍機陪伴他，笑說：「強國人就是喜歡把我們幹翻，而且連自己有無得性病都不知，因為中國不讓我們參加世界衛生組織」。

影片才上線13小時，已有1.9萬人按讚，26萬人次觀看。網友除了大讚他的英文流利，比中文脫口秀更好笑以外，更有網友留言：「笑著笑著就哭了」。

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