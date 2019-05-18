會考記得帶傘！週日全台悶熱 午後慎防豪、大雨

2019-05-18 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（19日）是國中會考第二天，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後也有局部大雨或豪雨發生的機率；各地高溫普遍在31至33度之間，沒下雨的時候感受較為悶熱。

中央氣象局預報，受西南風持續影響，明天各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後也有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。另外，山區累積降雨量已相當多，容易有坍方、落石等現象，民眾應盡量避免到山區活動。

天氣風險公司預報，下週一（20日）將有一波鋒面系統南下，各地都有陣雨發生，並有雷雨伴隨較大雨勢的機率，但這波鋒面移動得很快，預期晚間就會逐漸遠離，雨勢也會跟著趨緩。

溫度方面，明天各地高溫普遍在31至33度，沒下雨的時候，感受較為悶熱，清晨及夜晚低溫約25度則較為舒適。

紫外線方面，明天雲林以南、台東縣及澎湖縣為過量級，其餘縣市皆為高量級。

空氣品質方面，明天中部以南位於迎風面，擴散條件較佳，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東地區及澎湖多為「良好」等級；北部、竹苗、中部地區及馬祖、金門為「普通」等級。

此外，中央氣象局也提醒，明天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及金門、馬祖沿海地區易有較強陣風，到海邊活動請留意安全。

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