「台南粉紅點」首度跨出成大熱鬧登場

2019-05-18 22:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院昨三讀通過同婚專法，讓台灣成為亞洲第1個同性婚姻法制化國家。今（18）日成功大學「TO．拉酷社」、成大性別平等教育委員會舉辦第5屆「台南粉紅點」活動首度跨出校外，在台南火車站後站大遠百廣場展開，受到同婚專法通過的鼓舞，現場宛如熱鬧慶典，參與者紛紛穿上粉紅色衣服、配戴彩虹配件，表達支持。

今年台南粉紅點以「框不住的愛」為主題，傳達「愛」不該被法規侷限，也不該因歧視而退縮黑暗。現場超過40組性別友善攤位共襄盛舉，第1次參與擺攤的「春光乍現藝文實驗室」是台南在地生根的性權推廣團體，期望每個人都能夠正向地面對性慾，並且能夠享受性的愉悅。

「親子共學教育促進會」也帶著許多學齡前的小孩子來到粉紅點，負責攤位的陳媽媽說，他們希望自己的小孩知道台灣發生了什麼事，藉由帶著小孩參加性別相關活動，將正確兩性平權教育傳達給下一代。

「粉紅點」活動起源於加拿大校園，一群高中生為聲援一位因穿粉紅衣服而被霸凌的同學，集體買了50件粉紅T恤穿到學校表達支持，成大性別友善社團「TO．拉酷社」發起粉紅點活動，舉辦時機配合「國際不再恐同日」，期望消弭世人對不同性別氣質、性傾向的不理解與恐懼。

今年活動總召魏名駿表示，首度將活動場地跨出校外，不再將參加者定義為「學生」，希望能夠廣泛接觸社會，讓更多人了解多元性別議題。

參加活動的成大校長蘇慧貞說，「世界上對的路、好的路，慢慢走就會走到。」她並強調，台南粉紅點活動展現出成大是一個友善地方，能夠包容各種不同的色彩。

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