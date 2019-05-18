雨炸全台！中嘉投高大豪雨特報 19縣市慎防大雨

2019-05-18 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受西南風影響，今南投縣、台中市山區、嘉義縣山區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區、苗栗縣山區、雲林縣山區有局部豪雨，西半部、東北部地區及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，前述地區民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處則慎防淹水。

氣象局下午2時15分對台中市、南投縣、嘉義縣及高雄市等4縣市發布大豪雨特報；對新北市、苗栗市及雲林縣等3縣市發布豪雨特報；對基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、台南市、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等12縣市發布大雨特報。

經濟部水利署稍早也對台中市、南投縣及高雄市發布一級淹水警戒，警戒範圍為南投縣的仁愛鄉、高雄市的桃源區及台中市的和平區。

此外，目前寶山第二水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、鯉魚潭二期（士林堰）與霧社水庫目前正放水作業，民眾應迅速離開河床，以免發生危險。

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