新化五寶節大廚教作私房菜 藍綠議員當助手

2019-05-18 17:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的台南新化五寶節今天熱鬧登場，區農會邀請知名大廚郭主義就地取材，教作「酥炸金絲蝦」與「麻辣竹筍雞鍋」等私房料理，美味行銷特色產業，女議員林宜瑾、林燕祝擔任助手，藍綠合作演出難得一見的趣味「上菜秀」。

為了行銷鳳梨、竹筍、番薯、橄欖、胡麻等轄內代表性作物，區農會主辦五寶節產業文化活動，並結合深度采風的輕旅行，推廣大目降的特色魅力，民眾迴響熱烈，已是地方年度盛事。

今天的活動在武德殿前的大目降廣場舉行，擔任市議員的區農會理事長李偉智、總幹事陳榮賢等全力籌辦，人潮湧入，除了舞台的才藝表演之外，也提供五寶美食兌換品嚐，並安排鳳仙紙的DIY體驗，炒熱氣氛。

現場還有集結地方特色的市集展售，遠近馳名的大坑休閒農場也應邀參加，筍漬、鳳梨乾等產品，受到遊客喜愛。

現場料理教作的郭主義，有「古錐師」稱號，他取材地方五寶，在台上示範酥炸金絲與麻辣竹筍雞鍋，國、民兩黨議員林燕祝、林宜瑾擔任助手，幫忙切地瓜、炒肉，過程趣味、活潑，最後眾人合力端出美味佳餚，讓各界貴賓大快朵頤。

副市長許育典到場後，也上台與郭主義聯手行銷地方五寶的美味，並為模範農民的進行頒獎，表揚他們對地方的貢獻。

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