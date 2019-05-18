國中會考》社會科考穿越劇...如果王安石是行政院長

2019-05-18 12:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年國中教育會考社會科出現時下很夯的穿越劇情，敘述宋朝王安石若穿越到現代，當上行政院長，應與立法院如何互動，考題活潑、跨領域整合，也讓國中老師十分驚豔。

今全國21萬多名考生參加108年國中教育會考，教育部次長范巽綠統計，第1節的社會科有2461名考生缺考，缺考率1.14％，考完後與台中闈場連線，並找來國中教師直播解題，分析今年社會科命題趨勢。

新北市中平國中教師賈生玲說，今年社會科仍以9年一貫課綱為依據，共63題選擇題，其中有4組10題的題組，而圖表題跟往年比較多，今年圖表佔比超過50％，，還需跨子科、跨領域整合，學生須具備統整、轉譯能力才能解答，評估試卷難易適中。

如今年第50題，就考出「穿越劇」，高雄市明義國中老師陳莉婷說，考題描述宋朝宰相王安石穿越到現代，可能就是最高行政首長（行政院長），而國中歷史有學到王安石變法失敗，學生須知道，其變法失敗有用人不當、個性關係等，跟隨穿越設計，分析王的行事風格到現代，可能遭遇什麼情況。

新北市福營國中老師卓旻寧說，該穿越劇的題幹雖以歷史背景為主，但答題線索仍屬公民學科，包含行政院、立法院等五院職權與互動關係，考生必須有跨領域知識統整，才能順利作答。

其他尚有時事或性別平等相關議題也加入考題行列，如第27題取材急診室暴力的時事，描述醫護團體推動修法讓醫療暴力改非告訴乃論等；還以國中學生開黃腔為素材，評量學生是否了解這就是性騷擾，以及受害時如何尋求救濟的法律。

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