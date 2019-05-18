軌道經濟如何發展 台鐵辦論壇邀民眾激盪想法

2019-05-18 10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵近來開始著重提升副業收入，要發展各種軌道經濟，今年3月1日更成立「資產開發中心」，期透過企業化經營模式，以增營收改善財務結構。台鐵局表示，車站除為交通中心，具天然的集客效果外，若加以規劃打造，將可成為當地民眾的生活中心，滿足吃喝玩樂各項需求；為探討說明軌道經濟重要性，及與城市發展的相互關連性，將於6月3日舉辦「2019軌道經濟與城市發展論壇」，免費開放民眾上網報名參加，期許盪出軌道經濟發展的新契機。

台鐵業外收入包含資產開發、房地出租、台鐵便當、文創商品銷售，及車站合作經營收入、代辦收入及貨運服務收入。從103年來業外收入及占整體收入比例都逐年成長，103年業外收入為31.48億元，占營業收入的14%；去年已達45.64億元，占營業收入20%。台鐵局表示，未來除會積極辦理資產活化開發外，也會拓展台鐵便當銷售、開發新鐵路文創商品、招商增加車站內設置便利商店等。

台鐵局表示，在推動軌道運輸及附屬事業發展同時，台鐵也力求能促進城市（社區）整體環境的改善，以吸引更多人口進駐，進而提升旅運需求，達到運輸本業、附屬事業及城市間的共生共榮。這次舉辦「2019軌道經濟與城市發展論壇」，特別邀請軌道經濟的產、官、學各界專家，並由台灣野村總研諮詢顧問公司副總經理陳志仁、環球購物中心董事長馬志綱、潤泰創新董事長簡滄圳、經典國際副總經理林宛玄，分別以「未來願景」、「商場經營」、「綜合性開發」及「舊市區更新」4個子議題串聯「軌道經濟」，希透過跨領域的相互對談與共同討論，激盪出軌道經濟發展的新契機。

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