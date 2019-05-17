資深藝人賴佩霞變身心靈導師 虎尾演講大爆滿

2019-05-17 22:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕身兼多重身分的資深藝人賴佩霞，今天搖身一變為身心靈導師，在虎尾公所虎尾廳分享人生的酸甜苦辣，鼓勵大家轉念正向思考，多說好聽的話讓人快樂，因為只有快樂才會讓人生越來越美好

兼具媽媽、妻子、主持人、作家，近年更被推崇是身心靈導師的藝人賴佩霞，應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請到虎尾廳，以「轉角遇見快樂」演講，詼諧幽默又深入淺出引導大家自我剖析，精闢的言論贏得全場掌聲不斷。

56歲的賴佩霞直言，服務社會、幫助需要的人，會讓她由衷感到快樂，所以她從不思考退休也從不停下學習腳步，成為讓她生活中充滿快樂的泉源。

賴佩霞也請大家思考「我的快樂是什麼」，並從自己單親、第一次失敗婚姻關係中開始探討，銜接到開始接觸快樂心理學，發現原來「看到自己成長才會快樂」，鼓勵現場民眾轉念，用正向思考去尋找快樂。

現場還有民眾語帶哽咽表示自己正陷於婚姻關係緊張，聽完演講後覺得非常感動，得到了繼續往前走的勇氣。

雲嘉南分署秘書黃章一今天也化身粉絲到場聆聽，有如上了一堂「快樂心理學」，未來還有多場分享職場快樂工作學，以及如何在人生逆境中翻轉未來的活動，有意參加者可逕上雲嘉南分署官網就業促進課程專區查詢。

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