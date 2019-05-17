人就在畫裡！ 「布袋五四三」超好拍

2019-05-17 18:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〔雲嘉南濱海國家風景區管理處打造嘉義縣布袋鎮新景點「布袋五四三」布袋小鎮展示所，今天開幕啟用，用繪畫呈現布袋歷史變遷、介紹特色景點，其中，裝置藝術由藝術家王國仁創作，將實體物品以油畫質感呈現，民眾拍照時可融入場景中，有如「立體變平面」，受到不少遊客喜愛，搶著合影，「好像人就在畫裡面」、「真場景拍起來像假的，好特別！」

「布袋五四三」舊址為「財政部高雄關稅局布袋留置所」，舊時布袋與廈門有貨運通航，當時商旅往返興盛，布袋有「小上海」之稱。布袋留置所位於布袋嘉應廟前，原是日治時代建築，後經多次整修，改為高雄關稅局布袋留置所，後方則是嘉義縣歷史建築「貞愛親王殿下御上陸紀念之碑」，建物老舊損壞，2年前拆除，新建小鎮展示所。

嘉義縣長翁章梁、雲管處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等今天參與開幕儀式，推薦民眾體驗濱海小鎮風情。徐振能說，布袋五四三鄰近有高跟鞋教堂、洲南鹽場、布袋嘉應廟、布袋觀光漁市等景點，館內呈現布袋由來畫作，還有老照片、仿古船屋、布袋名人、小吃等介紹，遊客進來就能了解布袋的歷史文化。

布袋五四三由「有村藝術」規劃設計，藝術家王國仁設計讓民眾坐著拍照的裝置藝術，是將實體物件用油畫筆觸彩繪，民眾走進拍照有如人在畫內；王國仁說，現在流行將平面牆壁畫出3D立體畫，他則反其道而行，「將立體變平面」，希望能讓遊客加深印象，將布袋的故事記在腦海。

王國仁並以畫作呈現布袋歷史，史前時期運用圖騰方式呈現，荷蘭時期則用上西洋畫法，清領時期有國畫的味道，日治時期則帶有浮世繪畫風，光復後時期是用上他現在的創作風格。

布袋五四三即日起開放參觀，展出時間為週三到週日早上9點到下午5點，雲管處有專人在館內服務，民眾參觀不需預約和費用。

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